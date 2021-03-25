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الخارجية الإسرائيلية: نحقق في تقارير عن استهداف إحدى سفننا بصاروخ في بحر العرب

06:58 م الخميس 25 مارس 2021
الخارجية الإسرائيلية: نحقق في تقارير عن استهداف إحدى سفننا بصاروخ في بحر العرب

وزارة الخارجية الإسرائيلية

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها تجري تحقيقا في تقارير عن استهداف إحدى السفن الإسرائيلية بصاروخ في بحر العرب، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل كانت في طريقها إلى الهند، تعرضت للاستهداف بصاروخ إيراني في بحر العرب.

وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس إن "إيـران أطلقت صاروخا على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب"، لافتة إلى أن "السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومررت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار".

وزارة الخارجية الإسرائيلية بحر العرب السفن الإسرائيلية

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