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الدنمارك تمدد تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا

04:43 م الخميس 25 مارس 2021
الدنمارك تمدد تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

وكالات:

قررت الحكومة الدنماركية اليوم الخميس تمديد تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

أوقفت الدنمارك استخدام اللقاح كإجراء احترازي في 11 مارس بعد تقارير عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 60 عاما بجلطات دموية في عدة أجزاء من جسدها بعد أسبوع من تلقيها اللقاح، وفقا لمسؤولي الصحة.

وأشارت تقارير إلى وفاة شخص ثان في الدنمارك بعد تلقيه اللقاح بفترة وجيزة. لكن السلطات الصحية الدنماركية قالت إنها لا تملك دليلا بشأن مسؤولية اللقاح عن الوفاة.

كما أوقفت النرويج والسويد استخدام لقاح "أسترازينيكا"، في الوقت الذي استأنفت العديد من الدول الأوروبية استخدام اللقاح، بعد تأكيد هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أنه آمن.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره ويمكن الاستمرار في تقديمه، في الوقت الذي يتواصل فيه التقييم الدقيق لحالات الجلطة الدموية.

وقد حصل حوالي 150 ألف شخص في الدنمارك على لقاح "أسترازينيكا".

وقالت سويرين بروستروم، رئيسة وكالة الصحة الدنماركية، في 19 مارس، إن المسؤولين بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم اللقاح. وأضافت: "لن نتخلى عن لقاح أسترازينيكا. إنه في الثلاجة".

وفي سياق متصل، قالت وكالة الصحة الدنماركية، اليوم الخميس، إن الدنمارك ستتلقى 450 ألف جرعة أقل من لقاحات شركة "جونسون آند جونسون" المضادة لكوفيد-19 في أبريل عما كان مخططا له.

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