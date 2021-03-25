تايلاند تسجل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - (د ب أ):

أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الخميس، تسجيل 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 28 ألفا و443 حالة منذ بداية ظهور الوباء هناك.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات الصحية القول، إن حصيلة الوفيات خلال الفترة نفسها استقرت عند عدد 92 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية أن الاصابات تضمنت 49 حالة إصابة تم اكتشافها في المجتمعات المحلية، و43 حالة تم الابلاغ عنها في المستشفيات، بالاضافة إلى خمس حالات لوافدين من الخارج.

وقد بلغ إجمالي المتعافين من مرض "كوفيد -19" في البلاد 26 ألفا و946.

يذكر أن تايلاند قررت تخفيف فترة الحجر الصحي المفروضة على الزائرين الأجانب اعتبارا من الشهر المقبل، ولكنها أرجأت إصدار قرار بشأن الاعتراف بشهادات التطعيم التي تهدف إلى تسهيل حركة السفر حول العالم، في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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