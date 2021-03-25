أكثر الكلمات إنتشاراً

سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

كوريا الجنوبية تسجل 430 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

07:04 ص الخميس 25 مارس 2021
كوريا الجنوبية تسجل 430 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 430 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 100 ألف و276 إصابة.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بكورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 1709 وفيات.

كوريا الجنوبية حالات وفاة فيروس كورونا

الخبر التالى:

أسترازينيكا: بيانات جديدة تثبت أن اللقاح فعال للغاية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 197350

    عدد المصابين

  • 151444

    عدد المتعافين

  • 11720

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| تشديد الإجراءات في رمضان.. وملامح امتحانات نهاية العام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا