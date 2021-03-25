كوريا الجنوبية تسجل 430 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 430 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 100 ألف و276 إصابة.
كما سجلت البلاد حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بكورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 1709 وفيات.
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