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المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه إسترليني إضافي للأونروا

09:57 م الأربعاء 24 مارس 2021
المملكة المتحدة تتبرع بـ 12.6 مليون جنيه إسترليني إضافي للأونروا

وكالة أونروا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، تقديم تبرع إضافي بقيمة 12.6 مليون جنيه إسترليني لصالح الأونروا، ليصل إجمالي الدعم الذي قدمته للوكالة خلال السنة المالية 2020 -2021 إلى 63.6 مليون جنيه إسترليني.

وقال القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية: "يسعدني أن المملكة المتحدة قادرة على توفير هذا التمويل الإضافي للأونروا لتسهيل عمل الوكالة الحيوي مع اللاجئين الفلسطينيين، ضمنت المملكة المتحدة من خلال عمل الأونروا، حصول آلاف اللاجئين الفلسطينيين على التعليم والرعاية الصحية والإمدادات الغذائية الطارئة، خاصة إبان تصدى المنطقة لجائحة كورونا".

وتعتبر المملكة المتحدة واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا خلال الفترة الماضية، وستواصل دعم الوكالة في توفير التعليم والخدمات الصحية والغذاء الطارئ للاجئين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

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