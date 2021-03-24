سوريا ترسل 25 طناً من الأكسجين كدفعة أولى لمساعدة لبنان

دمشق - أ ش أ

وفرت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، 25 طناً من الأكسجين كدفعة أولى للبنان، وذلك بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش - عقب لقاء جمع بينه وبين نظيره في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - إنه سيتم تزويد لبنان بـ 75 طناً من الأكسجين على مدى ثلاثة أيام، بواقع 25 طناً كل يوم، بما لا يؤثر على منظومة الأكسجين في سوريا.

من جهته أكد وزير الصحة اللبناني أنه بعد خلو مستشفيات لبنان من الأكسجين تم التواصل مع وزارة الصحة السورية بهذا الصدد وكانت الاستجابة بالسرعة القصوى.

وأضاف أنه يوجد حالياً في لبنان ألف مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي والكمية الموجودة من الأكسجين لدينا تكفي اليوم فقط، معربا عن شكره للرئيس الأسد على هذه الاستجابة في إنقاذ لبنان من كارثة عبر إنقاذ حياة الكثير من اللبنانيين.