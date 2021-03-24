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كوريا الجنوبية تسجل 428 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

04:08 ص الأربعاء 24 مارس 2021
كوريا الجنوبية تسجل 428 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 99 ألفا و846 والوفيات إلى 1707 وفيات.

كما تعافى 481 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 91 ألفا و560 شخصا.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفيات

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