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شكاوى من محاولات للتزوير في الانتخابات الإسرائيلية

04:47 م الثلاثاء 23 مارس 2021
شكاوى من محاولات للتزوير في الانتخابات الإسرائيلية

الانتخابات الإسرائيلية

غزة - أ ش أ

قالت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت إخطارا بما لا يقل عن 31 حادثا حتى الآن لمحاولة تزوير التصويت في الانتخابات الإسرائيلية العامة.

وتشمل الحوادث محاولة التصويت كشخص آخر، ومحاولة التصويت بأكثر من مغلف، وعدة محاولات للتصويت بهوية شخص متوفى، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأدلى نحو 20 ناخبا بأصواتهم في مغلفات تفتقر إلى التوقيع اللازم من قبل موظفي الانتخابات.

وفي سياق متصل، تقدم حزب "الأمل الجديد" المنافس في الانتخابات الإسرائيلية بشكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية، مدعيا أنه تم إزالة بطاقات اقتراعه من عدة مراكز اقتراع في حيفا وسديروت ويافنيه والرملة، وقال إن حالات الاختفاء "منهجية وعلى صعيد وطني".

وأبلغت محطتا اقتراع على الأقل في حيفا وبئر السبع عن اختفاء بطاقات اقتراع القائمة المشتركة.

فيما قال حزب "يسرائيل بيتينو" إنه تم تغطية أوراق اقتراعه في محطتي اقتراع في أشكلون بأوراق اقتراع حزبي "شاس" و"الليكود".

كما ظهرت شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول مراقبي انتخابات وصلوا في وقت متأخر إلى بعض المحطات وقالوا إنهم تلقوا مغلفات لأوراق اقتراع قام شخص ما بوضع علامات عليها بقلم، في حين أنه لا يمكن أن يكون على مغلفات الاقتراع أي علامات على الإطلاق ويتم استبعاد أي مغلفات تم وضع علامة عليها بأي شكل من الأشكال خوفا من الاحتيال.

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الانتخابات الإسرائيلية تزوير الانتخابات يسرائيل بيتينو

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