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النيجر: ارتفاع قتلى هجوم على قرى حدودية مع مالي إلى 137 شخصا

12:51 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
النيجر: ارتفاع قتلى هجوم على قرى حدودية مع مالي إلى 137 شخصا

أضرحة هجوم النيجر

نيامي - (د ب أ):

أعلنت الحكومة في النيجر أن حصيلة قتلى هجوم مجموعة مسلحة المسلحين عدة قرى في منطقة تاهوا بالقرب من الحدود مع مالي أمس، ارتفعت إلى 137 مساء اليوم الاثنين.

واقتحم مهاجمون مجهولون قرى منطقة تاهوا أمس الأحد. وكانت حصيلة سابقة قد قدرت عدد القتلى بـ 40 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن زكريا، اليوم الاثنين، إنه تم نشر قوات في المنطقة ، وأنها خاضت مواجهة مع المسلحين.

ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في النيجر ودول الساحل المجاورة. وقد أعلن بعضها مبايعة تنظيم داعش، بينما ترتبط الأخرى بتنظيم القاعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سيطرة الحكومة على المناطق الصحراوية الواقعة خارج المدن تكاد لا تذكر، وهو وضع تستغله الجماعات الجهادية والشبكات الإجرامية مثل مهربي البشر.

وتشهد المنطقة الحدودية مع مالي هجمات متكررة. وأعلنت الحكومة قبل أسبوع واحد فقط مقتل 58 شخصا على الأقل في هجوم على سوق بمنطقة تيلابيري.

النيجر نيامي مالي الجماعات المسلحة تنظيم داعش

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