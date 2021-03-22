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الرئيس التونسي يشيد بإطلاق أول قمر اصطناعي تونسي محلي الصنع

01:48 م الإثنين 22 مارس 2021
الرئيس التونسي يشيد بإطلاق أول قمر اصطناعي تونسي محلي الصنع

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ):

أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بإطلاق أول قمر اصطناعي تونسي (شالينج وان) اليوم الاثنين إلى مداره حول الأرض في مهمات اتصالية.

وأطلق القمر الاصطناعي صباح اليوم من بين 38 قمرا اصطناعيا آخر من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان على متن المركبة الروسية "سويوز2".

وكانت عملية الإطلاق مقررة أول أمس السبت لكنها تأجلت بسبب عوامل المناخ وأسباب أخرى تقنية.

وقال الرئيس سعيد ، الذي حضر عملية إطلاق القمر الاصطناعي عن بعد في مقر الشركة المصنعة للقمر الاصطناعي في العاصمة تونس :"ما كنت اتصور أنني سأحضر هذا الإنجاز الذي كان بمثابة خيال علمي نتابعه على شاشات التلفزة".

وتابع سعيد :"اليوم مع هذا الشباب اليافع والمتطلع إلى المستقبل بإمكانيات تونسية خالصة، دليل أنه يمكننا أن نصعد إلى الفضاء وأهم شيء هو التعليم. نحن شعب يقال إن إمكانياته ضعيفة ولكن إمكانياته البشرية قوية ولا متناهية".

وقالت شركة "تلنت" المتخصصة في التكنولوجيا والبرمجيات والأنشطة الهندسية وصاحبة المشروع، إن القمر مختص في "إنترنت الأشياء"، مشيرة إلى أنها تقنية ستشكل مستقبل الإنترنت في العالم.

وأوضحت أن القمر الاصطناعي سيمكن من تبادل المعطيات في عديد المجالات من بينها النقل والفلاحة وخدمات الإمداد والتموين (اللوجستيك) والمناخ من خلال استقباله المعطيات وإرسالها للمزودين في مختلف دول العالم.

وقال رئيس الشركة محمد فريخة إن القمر الاصطناعي مصنع بالكامل محليا وبكفاءات تونسية، وأضاف في كلمته اليوم "هذا هدية للشعب التونسي في ذكرى الاستقلال، وهو لمسة وفاء لجيل الاستقلال الذي استثمر في العمل والمعرفة، هذه خطوة أولى وستتلوها خطوات آخرى إلى الفضاء".

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