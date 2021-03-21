أرامكو": لدينا خطط طوارئ للتعامل مع أي هجوم

الرياض- (أ ش أ):

أكد رئيس شركة "أرامكو" السعودية أمين الناصر، أن أرامكو لديها خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم، لافتا إلى أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من هجوم "الحوثيين" عليها .

وقال الناصر في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، اليوم الأحد - إن "أرامكو تعرضت لتحديات كبيرة، ولكن جاهزية الشركة للتعامل معها عالية"، مشددا على أن توزيعاتنا عن 2020 هي الأعلى مقارنة بأي شركة مساهمة في العالم.

وأضاف "سنشهد ارتفاعا في الطلب على النفط هذا العام خاصة من آسيا"، مشيرا إلى أن الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية 2021 بينما الطلب العالمي (92-93) مليون برميل يوميا حالياً .

وتابع قائلا: "إننا متفائلون للغاية حيال 2021، ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من العام أفضل"، منوها إلى أن اللقاحات ستحسن الوضع كثيرا، مضيفا "العمل سيستمر على ضبط المحفظة، ومن المتوقع زيادة الدين في المستقبل".

وأوضح الناصر، أنه نظراً لتأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على الأسواق العالمية، فقد سخرنا تركيزنا القوي على تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وكانت النتيجة أننا حافظنا على قوة مركزنا المالي وأعلنا عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار أمريكي) عن عام 2020.

وأشار إلى أنه خلال الجائحة، فقد أدى التقدم السريع في الشركة لاستخدام التقنيات الرقمية إلى تحسين الاداء بشكلٍ كبير، وواصلنا جهودنا لإحراز تقدمٍ فيما يتعلق بحلول خفض الكربون.

وأضاف "وبنظرة مستقبلية، تسير استراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز .. وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى، ونحن على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه الجائحة ونحن في موقع قوي جداً وجاهزية عالية".