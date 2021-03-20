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وحدات من القوات البحرية السودانية تصل إلى السعودية للمشاركة في تمرين ثنائي

07:14 م السبت 20 مارس 2021
وحدات من القوات البحرية السودانية تصل إلى السعودية للمشاركة في تمرين ثنائي

القوات البحرية السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن القوات البحرية السودانية ستشارك مع القوات البحرية الملكية السعودية، مُمثلة في الأسطول الغربي، في مناورات التمرين البحري الثنائي المُختلط "الفلك 4"، الذي تستضيفه قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم /السبت/، أن وحدات القوات البحرية السودانية المشاركة في التمرين وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، وكان في استقبالها عدد من ضباط الأسطول الغربي.

وتُشارك في التمرين مشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ونخبة من معلمي ومدربي القوات البحرية.

يذكر أن البحرية السودانية ونظيرتها السعودية بدأت أول تمرين مشترك في عام 2013 بعنوان "الفلك 1" في ميناء بورتسودان، شمال شرق السودان.

هذا المحتوى من

Asha
القوات المسلحة السودانية الخرطوم السعودية القوات البحرية السودانية
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