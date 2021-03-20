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بريطانيا: إعطاء 28,3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

12:36 م السبت 20 مارس 2021
بريطانيا: إعطاء 28,3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاحات كورونا

لندن-(د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه جرى إعطاء 28.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 502 ألف و 171 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 13 أسبوعا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 3ر4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 126 ألفا و 263 حالة حتى الآن.

ومضى قرابة عام وسبعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.

يشار إلى أن الجرعات والسكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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