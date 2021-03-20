التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
الرياض- (أ ش أ(:
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية.
وذكر التحالف - في نبأ عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن "الميليشيات الإرهابية الحوثية تواصل محاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين".
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