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فرنسا تتصالح مع لقاح أسترازينيكا وتسمح باستئناف استخدامه لكبار السن

10:31 م الجمعة 19 مارس 2021
فرنسا تتصالح مع لقاح أسترازينيكا وتسمح باستئناف استخدامه لكبار السن

لقاح أسترازينيكا

باريس - (د ب أ):

تحولت فرنسا ، التي كانت واحدة من أوائل المنتقدين للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) 180 درجة لتعدل عن تصريحاتها بأنه غير مناسب لكبار السن لتسمح باستخدامه لمن هم في منتصف العمر وما بعده ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وجاء التحول العكسي بشكل رسمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، لوزير الصحة أوليفييه فيران قال فيها : "منحت الهيئة الصحية العليا الضوء الأخضر لاستئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين بلغوا سن 55 سنة أو أكثر.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول في الهيئة، طلب عدم الكشف عن هويته، القول عبر الهاتف، إنه يوصى لمن تقل أعمارهم عن 55 عاما استخدام لقاحات اخرى وفقا للبروتوكول.

وكانت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أظهرت اليوم الجمعة،أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 93ر7 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 225 ألفا و17 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سوف يستغرق تطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين عاما وشهرين.

وبدأت فرنسا حملة التطعيم ضد الفيروس قبل نحو 11 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 24ر4 ملايين وعدد حالات الوفاة 91 ألفا و833 حالة .

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وثماني أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم تعد تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

لقاح أسترازينيكا فرنسا باريس فيروس كورونا

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