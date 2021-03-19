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احتجاز رئيس أكبر مجموعة حقوقية في تركيا إثر مداهمة منزله

04:01 م الجمعة 19 مارس 2021
احتجاز رئيس أكبر مجموعة حقوقية في تركيا إثر مداهمة منزله

الشرطة التركية

إسطنبول - (د ب أ):

اعتقلت السلطات التركية اليوم الجمعة رئيس أكبر منظمة لحقوق الإنسان في البلاد، بعد أسابيع من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة طموحة لإصلاح مجال حقوق الإنسان.

وقالت الجمعية التركية لحقوق الإنسان إن الشرطة داهمت منزل الرئيس المشارك لها، أوزتورك تركدوجان، واحتجزته.

وأسباب اعتقال تركدوجان غير معروفة، وقد وصفت الجمعية التركية لحقوق الإنسان الأمر بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان" وطالبت بالإفراج الفوري عن رئيسها.

وتأسست الجمعية في عام 1986 وتضم اليوم أكثر من 10 آلاف عضو، وهي المنظمة الحقوقية الأولى في تركيا.

وقالت الجمعية إن الاحتجاز تم بعد وقت قصير من خطاب أدلى به في البرلمان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، واستهدفها به.

وقالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات بمنظمة العفو الدولية في تركيا: "من الصعب تخيل سبب وجيه ومشروع" لاعتقال توركدوجان.

وأوضحت أن وزارة العدل كانت أجرت مشاورات مع توركدوجان بشأن خطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان في البلاد.

السلطات التركية حقوق الإنسان رجب طيب اردوغان اعتقال حقوقي تركي أوزتورك تركدوجان

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