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أفغانستان وطالبان تتفقان على دفع محادثات السلام

12:05 م الجمعة 19 مارس 2021
أفغانستان وطالبان تتفقان على دفع محادثات السلام

حركة طالبان

موسكو - أ ش أ

أعلن عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية، عن اتفاق وفد المصالحة التابع للحكومة الأفغانية مع حركة طالبان على تسريع محادثات السلام خلال اجتماعهما في العاصمة الروسية موسكو.

وقال عبدالله، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء نشرته اليوم الجمعة- "إن الجانبين ركزا خلال اجتماعهما على كيفية الاستفادة من الفرص لتحقيق النتائج، بدون مناقشة قضايا محددة".

وأضاف عبدالله: "ربما سيكون هناك اجتماع آخر حول التسوية الأفغانية، بيد أن الهدف وراء اجتماع اليوم هو التعارف على بعضنا البعض وإقامة اتصالات.. ومن جانبنا، أعربنا عن استعدادنا لتسريع عملية السلام، وأبدت طالبان أيضا الاستعداد لذلك".

وتابع قائلا "إن كابول تأمل في أن تواصل روسيا والولايات المتحدة التعاون بشأن تحقيق السلام في أفغانستان على الرغم من التوترات القائمة".

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طالبان موسكو المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية روسيا

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