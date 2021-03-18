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جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم 121 مليونا و196 ألفا و160 حالة

09:10 ص الخميس 18 مارس 2021
جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم 121 مليونا و196 ألفا و160 حالة

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 121 مليونا و196 ألفا و160 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و680 ألفا و410 حالات.​

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