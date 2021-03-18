جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم 121 مليونا و196 ألفا و160 حالة

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 121 مليونا و196 ألفا و160 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و680 ألفا و410 حالات.​