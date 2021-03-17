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وزير يمني: التصعيد الحوثي يعكس حالة الهستيريا التي تعيشها الميليشيا

09:39 م الأربعاء 17 مارس 2021
وزير يمني: التصعيد الحوثي يعكس حالة الهستيريا التي تعيشها الميليشيا

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

اليمن - (أ ش أ)

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتيرة استهدافها للأعيان المدنية، بشكل ممنهج ومتعمد يعكس حالة الهستيريا التي تعيشها قيادات هذه المليشيا الإرهابية، جراء الخسائر العسكرية الفادحة، التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال بمحافظات مأرب وحجه وتعز.

وأوضح الإرياني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأربعاء، أنه بعد ساعات من دعوة المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار في اليمن، قصفت ميليشيا الحوثي يوم أمس سوق شعبي بمدينة مأرب بصاروخ باليستي أدى إلى مقتل 11 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى مقتل ستة أشخاص إثر سقوط قذائف على مدينة حيس في الحديدة، و3 آخرين في قصف حوثي على قرى غرب تعز.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن إلى إدانة أعمال القتل اليومي، التي تنفذها مليشيا الحوثي وتستهدف المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، باعتبارها جرائم حرب، وتقديم المسئولين عنها من قيادات المليشيا للمحاسبة كمجرمي حرب.

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اليمن معمر الإرياني الحوثيين الحرب اليمنية ميليشيات الحوثي

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