بريطانيا تتجاوز حاجز الـ25 مليون تطعيم ضد كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن البلاد تجاوزت حاجز الـ25 مليون تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الإنجاز، بحسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، بأنه "إنجاز مذهل"، قائلاً: "إنه يمثل 25 مليون سبب للثقة في المستقبل، بينما نعيد فتح المجتمع بحذر"، معربا عن شكره لجميع القائمين على حملة التطعيم.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم أن ما مجموعه 25 مليونا و273 ألفا و226 شخصا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى أمس الموافق 16 مارس، منهم مليون و759 ألفًا و445 شخصا تلقوا جرعتهم الثانية.

وصلت بريطانيا إلى هذا الإنجاز بعد مرور 100 يوم منذ أن أصبحت البريطانية مارجريت كينان من مقاطعة كوفنتري أول شخص في العالم يتلقى لقاحا مصرحا به.. وتسير المملكة المتحدة الآن على المسار الصحيح نحو إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لنصف سكانها البالغين (حوالي 26,5 مليون شخص) قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسيكون من بينهم رئيس الوزراء، الذي كشف أنه سيتم تطعيمه بلقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" بحلول نهاية هذا الأسبوع، وفقا للصحيفة.

ومن جهته، قال وزير الصحة مات هانكوك إن "هيئة الخدمات الصحية الوطنية تسبق الجدول الزمني المقرر لتطعيم جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا وغيرهم من الأشخاص المنتمين للمجموعات ذات الأولوية بحلول الموعد المستهدف في 15 أبريل المقبل" وحث جميع الأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح على التقدم لأخذه.

وأضاف "هذا إنجاز استثنائي، يأتي بالضبط بعد 100 يوم من تلقي مارجريت كينان أول لقاح مصرح به في العالم بأسره، لقد كانت مهمة وطنية، واحدة من أكبر العمليات اللوجستية منذ الحرب"، متوجها بالشكر لكل من لعب دورا في الحملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام الجديدة تعني أن 95% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، و90% من أولئك المصنفين سريريًا بأنهم معرضون للخطر بشدة قد تم تطعيمهم بجرعتهم الأولى ضد كورونا.