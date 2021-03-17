مقتل 7 أشخاص في حوادث إطلاق نار بولاية جورجيا الأمريكية
جورجيا (أمريكا) - (د ب أ):
ذكرت الشرطة أن 4 نساء قتلن في إطلاق نار على منتجعين صحيين بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية.
يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين جراء إطلاق نار في صالة تدليك بمدينة أكوورث بالولاية نفسها.
وذكرت الشرطة أنه من المبكر القول أن هناك صلة بين هذه الحوادث.
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