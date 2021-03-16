أفريقيا تسجل 108 آلاف وفاة و4 ملايين إصابة بـ"كورونا"
إثيوبيا- (أ ش أ):
أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 108 آلاف وفاة و4 ملايين و41 ألف حالة إصابة مؤكدة إثر جائحة كورونا.
وأوضحت"المراكز الأفريقية" في بيان اليوم بشأن الوضع الوبائي في القارة، تعافي 3 ملايين و630 ألف حالة.
وأوصت "المراكز الأفريقية" الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا وإلتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.
يذكر أن "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.
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