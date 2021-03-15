حركة طالبان تؤكد مشاركتها في قمة روسيا للسلام في أفغانستان

كابول - (د ب أ)

قال متحدث باسم حركة طالبان اليوم الاثنين، إن المكتب السياسي للحركة أكد أنه سيشارك في قمة أفغانستان للسلام المقرر عقدها في روسيا هذا الأسبوع.

وقال محمد نعيم إن وفدا رفيع المستوى من طالبان يضم 10 أعضاء برئاسة الملا عبد الغنى برادار نائب زعيم الحركة سيشارك في القمة التي ستعقد في موسكو .

وأكدت الحكومة الأفغانية مشاركتها أول أمس السبت.

وتعتزم موسكو استضافة مؤتمر رفيع المستوى حول أفغانستان يوم 18 مارس . ووجهت دعوات إلى الحكومة الأفغانية والقادة السياسيين وحركة طالبان وممثلين عن الولايات المتحدة والصين وباكستان.

يأتى المسعى الدبلوماسي الروسي وسط جهود أمريكية مكثفة لتسريع عملية السلام الأفغانية قبل الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من البلاد المقرر في أول مايو المقبل.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان أبرمتا اتفاقا مطلع العام الماضي يقضي باجراء محادثات بين الحركة وحكومة افغانستان وبانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.