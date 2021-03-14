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دول "التعاون الخليجي" تبحث مستجدات دراسة الربط الكهربائي مع مصر والأردن

07:08 م الأحد 14 مارس 2021
دول "التعاون الخليجي" تبحث مستجدات دراسة الربط الكهربائي مع مصر والأردن

مجلس التعاون الخليجي

الرياض - (أ ش أ):
بحثت اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، مستجدات دراسة الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية الأردنية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الـ 43 اليوم، الذي عُقد عن بعد، برئاسة ممثل سلطنة عمان المهندس قيس بن سعود الزكواني، وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون والأمانة العامة.
وناقشت اللجنة تقرير الهيئة عن أداء وأنشطة الربط الكهربائي لدول المجلس، كما استعرضت مستجدات مشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب جمهورية العراق، إضافة إلى دراسة توسعة وتعزيز الربط بين دول مجلس التعاون واتخاذ العديد من التوصيات والموضوعات الفنية.

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