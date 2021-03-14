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مسؤول طبي أيرلندي يوصي بتعليق استخدام لقاح استرازينيكا

01:55 م الأحد 14 مارس 2021
مسؤول طبي أيرلندي يوصي بتعليق استخدام لقاح استرازينيكا

لقاح أسترازينيكا

لندن- (د ب أ):

ذكر نائب كبير المسؤولين الطبيين في أيرلندا، رونان جلين أنه يتعين وقف استخدام لقاح "استرازينيكا" بشكل مؤقت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" اليوم الأحد أنه تم رصد تخثر دم خطير، بعد التطعيم باللقاح في النرويج.

وتضغط السلطات الأيرلندية على شركة الأدوية للإسراع من إمداداتها للجمهورية.

وقال جلين "تم تقديم هذه التوصية في أعقاب تقرير من هيئة الأدوية النرويجية، عن تسجيل أربع حالات جديدة لتخثر خطير في الدم لدى بالغين بعد التطعيم بلقاح استرازينيكا".

وأضاف "لم يتم التوصل لإثبات وجود أي صلة بين لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا وتلك الحالات".

وتابع "غير أنه بناء على المبدأ الوقائي، وانتظار الحصول على مزيد من المعلومات، أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية للمناعة، بتأجيل مؤقت لبرنامج التطعيم بلقاح استرازينيكا في أيرلندا".

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