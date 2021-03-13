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السفارة الليبية في مصر: اتفاق على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا

11:29 م السبت 13 مارس 2021
السفارة الليبية في مصر: اتفاق على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا

السفارة الليبية في مصر

طرابلس - (د ب أ)

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، اليوم السبت، في بيان اتفاق وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية على تسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية لليبيا.

وأكد البيان أن الجانبين خلصا خلال الاجتماع الذي انعقد في القاهرة إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين في عام 2013 بشأن العمالة المصرية في ليبيا، بحسب موقع "أخبار ليبيا 24" الإخباري.

وأوضح، أن الاجتماع أكد أيضا على ضرورة البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية، وتسهيل إجراءات وآلية دخولها بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ في البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الوزارتين لهذا الغرض، والترتيب لقيام وفد فني مصري بزيارة ليبيا لاستكمال باقي الترتيبات الفنية.

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