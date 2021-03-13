أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

وفاة 6 أشخاص في انفجار بمصنع جنوب تونس

02:36 م السبت 13 مارس 2021
وفاة 6 أشخاص في انفجار بمصنع جنوب تونس

انفجار بمصنع ارشيفية

تونس- (د ب أ):

تسبب انفجار في خزان بمصنع للإسفلت في قابس بجنوب تونس، السبت، في وفاة 6 أشخاص، بحسب مسؤولين في الجهة.

ونقلت إذاعة "تطاوين" عن والي قابس، المنجي ثامر، قوله إنه تم انتشال جثث أربعة ضحايا من المصنع، فيما توفي اثنان في المستشفى متأثرين بجراحهم.

وتسبب الانفجار الذي وقع في المنطقة الصناعية بغنوش في حريق هائل تحت تأثير مواد شديدة الحساسية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول في الحماية المدنية إنه جرى تطويق الحريق.

انفجار بمصنع تونس وفاة اشخاص

الخبر التالى:

ميانمار: مقتل 8 أشخاص مع تصاعد المظاهرات ضد الجيش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189639

    عدد المصابين

  • 146434

    عدد المتعافين

  • 11214

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 67563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:اللجنة العليا للفيروسات تجيب على الأسئلة المتداولة حول لقاحات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا