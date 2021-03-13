وفاة 6 أشخاص في انفجار بمصنع جنوب تونس
تونس- (د ب أ):
تسبب انفجار في خزان بمصنع للإسفلت في قابس بجنوب تونس، السبت، في وفاة 6 أشخاص، بحسب مسؤولين في الجهة.
ونقلت إذاعة "تطاوين" عن والي قابس، المنجي ثامر، قوله إنه تم انتشال جثث أربعة ضحايا من المصنع، فيما توفي اثنان في المستشفى متأثرين بجراحهم.
وتسبب الانفجار الذي وقع في المنطقة الصناعية بغنوش في حريق هائل تحت تأثير مواد شديدة الحساسية.
ونقلت الإذاعة عن مسؤول في الحماية المدنية إنه جرى تطويق الحريق.
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