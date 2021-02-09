تركيا تعرض على أمريكا تسوية بشأن نظام الدفاع الروسي "إس-400"

اسطنبول - (د ب أ)

نقلت وسائل إعلام محلية تركية عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله إن تركيا مستعدة لتقديم تنازلات في نزاع مع الولايات المتحدة حليفتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" إذا أنهت واشنطن دعمها للميليشيات الكردية السورية.

وقال أكار في مقابلة نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، ومن بينها صحيفة حريت اليومية إن أنقرة يمكنها النظر في استخدام محدود لأنظمة "إس-400"، مشيرا إلى نشر أنظمة صواريخ "إس-300" في اليونان.

وتابع أكار أن هذه الأنظمة ليس الغرض منها أن تكون قيد الاستخدام المستمر، قائلا إن "هذه الأنظمة تستخدم بناء على موقف التهديد".

وأضاف أكار: "يمكننا إيجاد حل لأنظمة (إس-400) في محادثاتنا مع الولايات المتحدة. لكننا نتوقع منهم أن يروا الحقائق حول وحدات حماية الشعب".

وكان يشير إلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية وفرعا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

ولعبت وحدات حماية الشعب دورا رئيسيًا في محاربة تنظيم داعش في سوريا.

وقال أكار: "إذا لم نتمكن من إيجاد حل، فلا يمكننا الذهاب إلى أي مكان في العلاقات مع الولايات المتحدة"، واصفًا دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب بأنه "أكثر القضايا حساسية" في العلاقات الأمريكية التركية.