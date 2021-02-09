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القيادة المركزية الأمريكية: نواصل رصد أنشطة طالبان في ظل ارتفاع مستوى العنف بأفغانستان

03:02 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
القيادة المركزية الأمريكية: نواصل رصد أنشطة طالبان في ظل ارتفاع مستوى العنف بأفغانستان

مقاتلو طالبان

كابول - أ ش أ

قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، إن الولايات المتحدة ترصد تصرفات طالبان، واتفاقية السلام الموقعة العام الماضي، في ظل استمرار ارتفاع مستوى العنف في أفغانستان.

وأكد ماكنزي - بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، اليوم الثلاثاء- ضرورة اتباع نهج قائم على الشروط لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، متهما حركة طالبان بمواصلة اللجوء إلى العنف الشديد، والقتل، والهجمات المتكررة على القوات الأفغانية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن طالبان تجنبت إلى حد كبير مهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في البلاد، إلا أن مستوى العنف ظل مرتفعا للغاية.

وأضاف: "أعلم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقي نظرة فاحصة على الطريق إلى الأمام وفقًا لاتفاق السلام في فبراير 2020"، مشددا على أنه يتعين على الجانبين إظهار استعدادهما لتقديم التنازلات اللازمة لإيجاد طريق سياسي للمضي قدما.

هذا المحتوى من

حركة طالبان القيادة المركزية الأمريكية أفغانستان العنف

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