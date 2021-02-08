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حمدوك: التوافق على 25 حقيبة وزارية في تشكيل الحكومة الجديد

07:32 م الإثنين 08 فبراير 2021
حمدوك: التوافق على 25 حقيبة وزارية في تشكيل الحكومة الجديد

عبد الله حمدوك

وكالات

أكد رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبد الله حمدوك، مساء الاثنين، أنه تم التوافق على 25 حقيبة وزارية في تشكيل الحكومة الجديد، باستثناء وزارة التعليم التي تحتاج إلى مزيد من التشاور.
وتابع حمدوك، في كلمة مساء الاثنين، لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، أن الحكومة السودانية السابقة عملت على إصلاحات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بناء على توافقات، مضيفًا أن الحكومة الجديدة تهدف إلى الحفاظ على السودان من الانهيار.
وأضاف أن التشكيلة الحكومية الجديدة اعتمدت على معايير الكفاءة.
وأشار إلى أنه تم التوافق على برنامج حكومي ستتم المصادقة عليه خلال هذا الأسبوع.

عبد الله حمدوك الحكومة السودانية السودان

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