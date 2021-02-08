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حصيلة وفيات كورونا في باكستان تتخطى حاجز الـ 12 ألف حالة

10:27 ص الإثنين 08 فبراير 2021
حصيلة وفيات كورونا في باكستان تتخطى حاجز الـ 12 ألف حالة

فيروس كورونا في باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

وصلت باكستان اليوم الاثنين إلى مرحلة قاتمة في الحرب التي تخوضها ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد حصيلة الوفيات المرتبطة بالاصابة بالفيروس في البلاد، أكثر من 12 ألف حالة.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية الباكستانية، أن السلطات الصحية في البلاد أعلنت الرقم الجديد بعد تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك أعداد الوفيات في البلاد إلى 12 ألفا و26 حالة.

وقال المركز الوطني للقيادة والعمليات، إنه قد تم تسجيل أكبر عدد من حالات الوفاة في إقليم السند، ويليه إقليم البنجاب.

من ناحية أخرى، تم تسجيل 1037 حالة إصابة جديدة في البلاد خلال الفترة نفسها، ليرتفع بذلك عدد الاصابات إلى 31 ألفا و983 حالة.

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