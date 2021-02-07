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خامنئي: إيران لن تستأنف التزاماتها النووية قبل رفع العقوبات الاقتصادية عنها

03:39 م الأحد 07 فبراير 2021
خامنئي: إيران لن تستأنف التزاماتها النووية قبل رفع العقوبات الاقتصادية عنها

علي خامنئي

طهران- (بي بي سي):

أكد المرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي، أن بلاده لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى الدولية قبل سنوات، قبل رفع العقوبات الاقتصادية عنها .

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت فرض العقوبات على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.

وتوصلت إيران والقوى الست الكبرى: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين إلى الاتفاق حول برنامجها النووي عام 2015.

وأتاح الاتفاق رفع جزء من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية.

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنسحب في عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

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علي خامنئي إيران الاتفاق النووي

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