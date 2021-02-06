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النمسا: "نورد ستريم 2" يصب في مصلحة أوروبا وليس روسيا وحدها

08:03 م السبت 06 فبراير 2021
النمسا: "نورد ستريم 2" يصب في مصلحة أوروبا وليس روسيا وحدها

المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس

فيينا - (د ب أ)

قال المستشار النمساوي، زبباستيان كورتس، اليوم السبت، إن خط أنابيب "نورد ستريم 2" للغاز الطبيعي يصب في مصلحة الكثير من الدول الأوروبية، ويجب على التكتل عدم تعريض المشروع للخطر بسبب رفض سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف كورتس: "أرحب باستمرار التزام الحكومة الألمانية بـمشروع نورد ستريم 2"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتابع: "إنه مشروع أوروبي، ومن يعتقد أنه يصب في مصلحة روسيا فقط خاطئ".

يشار إلى أن مشروع "نورد ستريم 2" هو خط أنابيب يتم بناؤه تحت بحر البطليق من روسيا إلى ساحل ألمانيا.

وخضع هذا المشروع الذي تقوده "جازبروم بي جيه إس سي" الروسية لعقوبات أمريكية وأثار مخاوف من أن هذا الخط المباشر يفرض مخاطر جيوسياسية تتعلق باعتماد ألمانيا بشكل متزايد على الطاقة الروسية.

كما أثار المشروع مخاوف في الولايات المتحدة ودول أخرى، من أنه قد يعطي الكرملين نفوذًا جديدًا على ألمانيا ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" الأخرى.

زبباستيان كورتس النمسا أوروبا نورد ستريم 2

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