منظمة حقوقية: حملات تفتيش واسعة ضد أنصار نافالني في كل أنحاء روسيا

موسكو - (بي بي سي)

داهم رجال الأمن الروس عددًا من منازل المعارضين في جميع أنحاء البلاد، وجاءت حملات المداهمة عقب الاحتجاجات الكبيرة التي طالبت بالإفراج عن أليكسي نافالني.

وقالت جماعة مراقبة حقوق الإنسان، أن عددا من حملات التفتيش جرت في فلاديفستوك على ساحل المحيد الهادىء.

وربط البعض إغلاق الشرطة للطريق الرئيسية أمام مسيرة غير مصرح بها للمطالبة بإطلاق سراح نافالني بحملات التفتيش.

وتحدثت واحدة من الناشطات كيف تعرض زوجها للضرب على يد قوات الشرطة وترك ينزف، ثم استولت الشرطة على هاتفها وجهاز الكمبيوتر.

أيضا في نوفوسيبيرسك، في سيبيريا، ألقت الشرطة القبض على امرأة كانت تقف خارج مقر البلدية تحمل لافتة كتب عليها "الحرية لنافالني ، السجن لبوتين!" وجرت عمليات تفتيش أيضا في سان بطرسبرج ثاني أكبر مدن روسيا.