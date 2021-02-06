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زلزال بقوة 4,7 درجة يضرب جنوب شرق إيران

12:30 م السبت 06 فبراير 2021
زلزال بقوة 4,7 درجة يضرب جنوب شرق إيران

نتيجة زلزال - ارشيفية

طهران- أ ش أ:

ضرب زلزال بقوة 4,7 درجة على مقياس ريختر، السبت، محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل بالمؤسسة الجيوفيزيائية التابعة لجامعة طهران، بأن الزلزال وقع فجر اليوم على عمق 12 كم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.73 والعرض الشمالي 31.45 درجة، حسبما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

وإيران من بين البلدان المعرضة باستمرار للهزات الأرضية بدرجات متفاوتة، وقد تخلف أحيانا خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال إيران طهران

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