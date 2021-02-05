أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

غضب في الهند بسبب قطع الإنترنت قبل احتجاجات المزارعين

02:26 م الجمعة 05 فبراير 2021
غضب في الهند بسبب قطع الإنترنت قبل احتجاجات المزارعين

ناريندرا مودي

نيودلهي - (د ب أ):
دعا آلاف المزارعين الهنود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إعادة خدمات الهاتف والإنترنت قبل سعيهم لإغلاق الطرق في جميع أنحاء البلاد غدًا السبت؛ لتصعيد الاحتجاجات التي دخلت شهرها الرابع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأصدر المزارعون، مدعومين بحملة دولية متنامية من المشاهير والنشطاء مثل ريهانا وجريتا تونبرج، بيانا اليوم الجمعة يدعو إلى "إعادة فورية" لخدمات الاتصالات التي تعطلت في مواقع الاحتجاج خارج حدود العاصمة نيودلهي.
وقالت نقابات المزارعين في بيان إن "جهود الحكومة لقمع صوت الرفض مستمرة".
وقطعت الهند خدمات الإنترنت أكثر من أي دولة أخرى في عام 2020، وعانت من أعلى تكلفة اقتصادية نتيجة لذلك، وفقا لتقرير صادر عن "توب 10 في بي إن دوت كوم"، وهي شركة تستعرض الشبكات الخاصة الافتراضية.
يعترض المزارعون المحتجون على القوانين الجديدة، التي تقول الحكومة إنها سوف تعمل على تحديث قطاع الزراعة والقطاعات المتعثرة وتزيد من دخول المزارعين.
ولكن الكثير من المزارعين يخشون من أن القوانين التي تهدف لتبسيط القيود المتعلقة بتخزين وتسويق المحاصيل سوف تعود بالنفع على الشركات الكبرى وتتركهم تحت رحمة السوق الحرة.

ناريندرا مودي نيودلهي الهند الانترنت

الخبر التالى:

سنغافورة تحذر من التظاهرات ضد انقلاب ميانمار على أراضيها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد كارثة "برج الدائري".. النار تلتهم مخزن لعب أطفال أسفل عقار في هضبة الأهرام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا