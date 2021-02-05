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الاتحاد الأوروبي يدعو مجددًا لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني

02:17 م الجمعة 05 فبراير 2021
الاتحاد الأوروبي يدعو مجددًا لإطلاق سراح المعارض الروسي نافالني

أليكسي نافالني

موسكو/بروكسل- (د ب أ):

جدد كبير مسؤولي السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل دعوة التكتل لروسيا لإطلاق سراح الناشط الروسي المناهض للفساد، أليكسي نافالني خلال محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك "أنقل للوزير لافروف قلقنا العميق وأجدد نداءنا بإطلاق سراح نافالني وبدء تحقيق نزيه بشأن تسميمه".

وأشار بوريل "يتعين أن نعترف بأنه على مدار الأعوام الماضية، اتسمت علاقاتنا باختلافات جوهرية والحاجة إلى ثقة".

وقال لافروف إنه يأمل في أن يختار الاتحاد الأوروبي التركيز على التعاون الإيجابي والعملي مع موسكو.

يشار إلى أنه مع تصاعد الدعوات للاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، شكك عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي في توقيت زيارة بوريل، التي تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، وهي أول زيارة من نوعها يقوم بها دبلوماسي بارز من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.

تأتي زيارة بوريل قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيكون رد فعل مشترك على التطورات في روسيا مدرجًا على جدول الأعمال. ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد الأوروبي القضية في قمة تعقد في مارس المقبل.

كانت محكمة في موسكو قد حكمت على نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة في معسكر إصلاحي إجراءً عقابيًا؛ لانتهاكه فترة المراقبة.

أليكسي نافالني الاتحاد الأوروبي المعارضة الروسية

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