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نافالني يدعو أنصاره إلى تحرير روسيا من حكامها "اللصوص"

07:36 م الخميس 04 فبراير 2021
نافالني يدعو أنصاره إلى تحرير روسيا من حكامها "اللصوص"

المعارض الروسي أليكسي نافالني

وكالات:

دعا المعارض الروسي أليكسي نافالني، أنصاره إلى "تحرير روسيا من حكامها اللصوص"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.

وقضت محكمة في موسكو الثلاثاء بالسجن 3,5 سنة للمعارض الروسي أليكسي نافالني مع النفاذ في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ.

وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به مصلحة السجون، بعد أن أكدت أن نافالني "خالف مرارا وبشكل ممنهج" شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة.

أليكسي نافالني روسيا موسكو

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