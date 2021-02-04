بعد مقتل لقمان سليم.. هل يعود مسلسل الاغتيالات السياسية في لبنان؟

كتبت- رنا أسامة:

أثار مقتل الناشط والباحث السياسي المعروف بمعارضته الشرسة لحزب الله، لقمان سليم، مخاوف من العودة إلى زمن الاغتيالات التي عاني منها لبنان في الماضي.

وعُثر على لقمان مقتولًا داخل سيارته جنوب لبنان، حيث مناطق سيطرة حزب الله. ورجّحت صحيفة "النهار" اللبنانية أنه جرى توقيف الناشط القتيل بسيارته إلى جانب الطريق في العدوسية، جنوب صيدا، خلال عودته من الجنوب.

وبيّن الطبيب الشرعي في لبنان أن لقمان أُصيب بـ5 طلقات نارية؛ أربعة في الرأس وواحدة في الظهر. فيما فتح القضاء اللبناني تحقيقًا بملابسات الحادث، وسط مطالبات من جانب الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بـ"تحقيق سريع وشفاف".

وتحت هاشتاج "#لقمان_سليم"، أبدى مُغرّدون لبنانيون غضبهم ومخاوفهم من أن يكون اغتيال مُعارض حزب الله، إيذانًا بسلسلة من الاغتيالات التي تستهدف أصحاب الرأي في لبنان.

"تطور خطير"

اعتبرت موفدة "فرانس 24"، مايسة عواد، أن اغتيال لقمان سليم بالرصاص بأنه "تطور خطير" في لبنان. وغرّدت: "مع إسكات صوت سليم تطرح مخاوف من تصفيات لأصحاب الرأي تذكر باغتيالات سابقة في لبنان، أو بسيناريوهات حدثت في العراق".

اغتيال #لقمان_سليم بالرصاص تطور خطير في #لبنان. مع إسكات صوت سليم تطرح مخاوف من تصفيات لأصحاب الرأي تذكر باغتيالات سابقة في لبنان، أو بسيناريوهات حدثت في العراق. https://t.co/bZQgk0goXf — مايسة عواد .Mayssa A (@mayssaf24) February 4, 2021

ووصف الإعلامي اللبناني سلمان عنداري قتلة لقمان بأنهم "ضعفاء ارهابيون ساقطون يمررون الرسائل"، محذرًا من أن الاغتيال "خطير ويبعث على غضب لا حدود له".

"برصاصتين في الرأس"..فعل القتل لكتم الصوت واخفائه..قتلة ضعفاء ارهابيون ساقطون يمررون الرسائل..اغتيال #لقمان_سليم خطير ويبعث على غضب لا حدود له..من ينفذ سيناريوهات القتل اليوم ومن الذي يخاف الانتقاد والرأي الحر؟؟؟... فلتتفضل السلطات وتعثر على القاتل فورا والا فهي مجرمة كقاتل لقمان — Salman Andary (@salmanonline) February 4, 2021

وتداول مغرّدون بيانا نشره لقمان في وقت سابق من العام الفائت، حمّل فيه الأمين العام لحزب الله حسن نص الله، والرئيس نبيه بري مسؤولية سلامته وسلامة عائلته.

وقال سليم في البيان: "أحمّل قوى الأمر الواقع ممثلة بشخص حسن نصرالله وبشخص الأستاذ نبيه بري المسؤولية التامة عما جرى وعما قد يجري، وأضع نفسي ومنزلي ودارة العائلة وقاطنيها في حماية القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني. اللهم قد بلغت".

واستدراكاً على أي محاولة تعرض لفظية أو يدوية لاحقة لي أو لأفراد من العائلة، أحمّل قوى الأمر الواقع ممثلة بشخص حسن نصرالله المسؤولية التامة عما جرى وعما قد يجري، وأضع نفسي ومنزلي في حماية القوى الأمنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني. اللهم قد بلّغت". جزء من بيان #لقمان_سليم pic.twitter.com/EVQxzCH1oB — Maria Maaloof (@bilarakib) February 4, 2021

"بغداد الأمس.. بيروت اليوم"

واستذكر آخرون اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي في يوليو من قِبل مسلحيْن على دراجة نارية ببغداد، وبعده المصور اللبناني جوزيف بجاني على يد مسلّحَيْن مجهولين أمام منزله، بعد صعوده إلى سيارته باستخدام كاتم صوت في ديسمبر الفائت.

فغرّد الإعلامي اللبناني طارق أبوزينب: "من قتل #هشام_الهاشمي في #العراق سوف يقتل في مكانٍ آخر..؟؟؟.... مسلسل الاغتيال يبدو انه قد انطلق في #لبنان.. بالأمس القريب اغتيل #جوزيف_بجانيواليوم الناشط والصحفي والكاتب #لقمان_سليم طيب الله ثراه".

لا ادري حقا كيف أرثيك يا صديقي!



من قتل #هشام_الهاشمي في #العراق سوف يقتل في مكانٍ آخر..؟؟؟

لان المشروع واحد والادارة واحدة والتوجيه واحد..؟؟؟



مسلسل الاغتيال يبدو انه قد انطلق في #لبنان بالامس القريب اغتيل #جوزف_بجاني واليوم الناشط والصحفي والكاتب #لقمان_سليم طيب الله ثراه — Tarek Abou Zeinab طارق الخطاب أبوزينب (@tareklebanon1) February 4, 2021

ونعاه في تغريدة أخرى: "خسارة كبيرة ....وحزن شديد ...، وفي داخلي غضب كالبركان".

خسارة كبيرة ....وحزن شديد ...، وفي داخلي غضب كالبركان.

وداعاً #لقمان_سليم #لقمان_سليم_شهيداً_ونبقى pic.twitter.com/N7aqOIE8fC — Tarek Abou Zeinab طارق الخطاب أبوزينب (@tareklebanon1) February 4, 2021

وكتبت أخرى بالإنجليزية: "بغداد الأمس هي بيروت اليوم!".

"اغتيالات 2005"

وأعاد مقتل لقمان إلى الأذهان سلسلة الاغتيالات التي شهدها لبنان قبل 16 عامًا. وحذّر تيار "المستقبل" التابع لرئيس الحكومة اللبناني المُكلّف سعد الحريري، من عودة مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين.

وأعرب في بيان، الخميس، عن استنكاره بأشد العبارات لهذه "الجريمة النكراء"، مطالبًا الجهات المختصة بالعمل على جلاء الحقيقة بأسرع وقت.

كما تساءلت الصحفية اللبنانية دينيز رحمة: " هل عدنا إلى سيناريو الـ 2005 إلى زمن الاغتيالات؟".

هل عدنا إلى سيناريو ال٢٠٠٥ الى زمن الاغتيالات؟ رحم الله الأستاذ #لقمان_سليم — denise rahme (@deniserf_123) February 4, 2021

وشهد هذا العام اغتيالات لساسة بارزين في لبنان، أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في انفجار سيارة مُفخخة أحدث تدميرًا هائلًا في موكب حراسته في 14 فبراير 2005.

وبعد 4 أشهر، اُغتيل الصحفي المناهض لسوريا سمير قصير، في انفجار قنبلة وضعت تحت سيارته بحي الأشرفية في بيروت. وبعد 20 يومًا، قُتِل السياسي المناهض لسوريا جورج حاوي، وهو زعيم سابق بالحزب الشيوعي اللبناني، في انفجار قنبلة تحت سيارته أيضًا.

وفي 12 ديسمبر من نفس العام، اُغتيل جبران تويني، النائب البرلماني البارز المناهض لسوريا، في انفجار سيارة مفخخة.

"ذكرى انفجار بيروت"

وتزامن الإعلان عن مقتل لقمان مع ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، موقِعًا أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب، مع دمار واسع في المرفأ والعديد من المباني، وتشريد نحو 300 ألف شخص.

وغرّد أحدهم بالإنجليزية: "في ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار بيروت استيقظنا على اغتيال آخر! غدا قد تكون أنت! وما زلنا نطالب القتلة بتسليم أنفسهم!".

On the 6 months' memorial of Beirut Blast, we woke up on another assassination! Tomorrow it might be you! and we are still asking the killers to prosecute themselves!

Enough is Enough!#ثورة#لبنان_ليس_بخير#لقمان_سليم — Marla S. Zgheib مارلا زغيب (@marla_zgheib) February 4, 2021

واستنكرت أخرى: "لبنان الذي نعرفه بات موحِشًا وغير صالح للعيش".

Lebanon as we know it just got scarier and unlivable #لقمان_سليم — Mia Atoui (@MiaAtoui) February 4, 2021

ونفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت "رفضا للمماطلة في التحقيقات المتعلقة بالتفجير". وطالبوا القضاء باستكمال التحقيق ودعوا السلطة "إلى الرحيل"، منددين باغتيال الناشط لقمان سليم.

وفيما لا يزال التحقيق جاريًا لكشف ملابسات الحادث، وجّه البعض أصابع الاتهام لحزب الله.

فغرّد المحلل السياسي مكرم رباح: "رفيقي وصديقي المناضل لقمان سليم فُقد أثناء عودته من زيارة في الجنوب .... أُحمِل مسؤولية سلامته لقوى الأمر الواقع (حزب الله) والدولة اللبنانية".

رفيقي و صديقي المناضل لقمان سليم فقد اثناء عودته من زيارة في الجنوب .... احمل مسؤولية سلامته لقوى الامر الواقع و الدولة اللبنانية. #لقمان_سليم pic.twitter.com/NTpKvI36J7 — makram rabah (@makramrabah) February 4, 2021

فيما أنحى آخرون باللائمة في اغتيال لقمان سليم على إسرائيل أو "جهات أخرى" استغلت "العداوة" بين سليم وحزب الله لتزيد الوضع اللبناني تعقيدا.

شو سهلة تقتل حدا معارض لتنظيم معين كرمال تتهم هيدا التنظيم و تبلش كامل القنوات الفضائية و العربية تبث الخبر بطريقة ( اغتيال ناشط معارض لحزب الله ) من هون بتعرف انو القصة مفبركة ، و طبعاً ببلشو المحللين ع تويتر انو هيدا حزب الله #لقمان_سليم — Alaa Ballout (@AlaaBalout) February 4, 2021

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