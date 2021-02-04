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وقفة احتجاجية لبنانية للمطالبة باستكمال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

01:45 م الخميس 04 فبراير 2021
وقفة احتجاجية لبنانية للمطالبة باستكمال تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

بيروت- (د ب أ):

نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية "رفضا للمماطلة في التحقيقات المتعلقة بالتفجير بعد مرور 6 أشهر على حدوثه".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن الأهالي أعلنوا "رفضهم التام توقيف الثائرين والناشطين في طرابلس"، واعتبروا "أن هؤلاء المحتجين ليسوا هم من أحرقوا مبنى البلدية في المدينة"، وحملوا السلطة المسؤولية عن انفجار المرفأ بسبب سكوتهم عن وجود نيترات الأمونيوم.

ووفق الوكالة ، طالب الأهالي في وقفتهم القضاء باستكمال التحقيق ودعوا السلطة "إلى الرحيل"، منددين باغتيال الناشط لقمان سليم.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب، ودمارا واسعا في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.

انفجار مرفأ بيروت بيروت لبنان

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