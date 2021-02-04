إدارة مسلمي روسيا: "سبوتنيك في" حلال

وكالات:

أكدت إدارة مسلمي روسيا أن لقاح "سبوتنيك في لا يضم شيئا محرما على المسلمين، بعد حصولها من صانعيه على كل المعلومات حول مكوناتهز

وقال نائب رئيس إدارة مسلمي روسيا، المفتي، إيلدار علاء الدينوف، في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "جاء الجواب من صانعي اللقاح أنه لا يتضمن جيلاتين لحم الخنزير، كما لا توجد هناك مكونات بشرية (خطوط خلوية). في الجوهر وللوهلة الأولى يمكننا القول إن اللقاح لا يضم شيئا محرما من حيث وجهة النظر الإسلامية".

وأضاف أنه تم طرح أسئلة دقيقة أخرى أمام صانعي اللقاح بشأن تركيبه، مشيرا إلى أنه من المخطط أن تجري الأسبوع المقبل جلسة مشتركة لعلماء الدين وممثلي المعاهد العلمية التي تقوم بانتاج اللقاحات.

وتابع: "سنقوم بإعداد فتوى دينية وشرعية بهذا الشأن".

وكان مسلمو روسيا عبروا في وقت سابق عن شكوكهم من مدى اتفاق مكونات اللقاحات الجديدة مع مطالب الدين الإسلامي. وخاصة كانوا يتساءلون حول احتمال استخدام جيلاتين لحم الخنزير أثناء عملية إنتاج اللقاح.

من جهته أعلن مجلس مفتيي جمهورية تترستان الروسية أن اللقاح لن يعتبر حلالا في حال استخدام هذا النوع من الجيلاتين، مشيرا إلى أن مسألة احتمال استخدام هذا اللقاح بالنسبة للمسلمين يجب أن يحلها علماء الدين.