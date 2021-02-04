أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

واشنطن تجمد خطط سحب آلاف القوات الأمريكية من ألمانيا

02:49 ص الخميس 04 فبراير 2021
واشنطن تجمد خطط سحب آلاف القوات الأمريكية من ألمانيا

أرشيفية

بروكسل - (د ب أ):
أعلنت واشنطن تجميد خططها لسحب 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا، مع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.

وقال تود وولترز، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا لصحفيين الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستين قررا تجميد تلك الخطط، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد مراجعة شاملة.

وأضاف وولترز: "لا أعرف ماذا سيكون ذلك".

وأعلن الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب الجزئي للجنود الأمريكيين من ألمانيا في يونيو الماضي وسط خلاف طويل الأمد مع برلين بشأن إنفاقها الدفاعي، والذي يقل كثيرا عن هدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لذلك القرار، كان من المقرر أن يعود ثلث القوات البالغ قوامها 36 ألفا في ألمانيا في ذلك الوقت إلى الولايات المتحدة أو الانتقال إلى دول أوروبية أخرى في الناتو.

القوات الأمريكية ألمانيا واشنطن البيت الأبيض

الخبر التالى:

مركز "مكافحة الأمراض" الأمريكي: ارتفاع محاولات الانتحار وإدمان المخدرات في البلاد بعد "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167525

    عدد المصابين

  • 130912

    عدد المتعافين

  • 9460

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 104841773

    عدد المصابين

  • 76486463

    عدد المتعافين

  • 2275444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:53 وفاة.. الصحة تصدر بيانا عن إصابات ووفيات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا