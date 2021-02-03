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الصين تنفي صحة مزاعم بدعمها الخفي لـ "الانقلاب" في ميانمار

01:32 م الأربعاء 03 فبراير 2021
الصين تنفي صحة مزاعم بدعمها الخفي لـ "الانقلاب" في ميانمار

وزارة الخارجية الصينية

بكين - أ ش أ

نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الأربعاء/ صحة ما تردد بأن بكين تدعم بشكل خفي "الانقلاب" في ميانمار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "هذه إدعاءات غير صحيحة.. إن الصين جارة صديقة لميانمار. ونأمل أن تستطيع جميع الأطراف في ميانمار التعامل بشكل مناسب مع الخلافات وفقا للإطار الدستوري والقانوني، والعمل من أجل حماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".

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وزارة الخارجية الصينية الصين ميانمار

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