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بايدن معلقا على الضربات الأمريكية في شرق سوريا: إيران لن تفلت من العقاب

01:11 ص السبت 27 فبراير 2021
بايدن معلقا على الضربات الأمريكية في شرق سوريا: إيران لن تفلت من العقاب

جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يمكن لإيران الإفلات من العقاب، وعليها الحذر، وذلك في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية على شرق سوريا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الغارات الجوية التي شنتها المقاتلات الأمريكية فجر الجمعة، في شرق سوريا، استهدفت "فصائل موالية لإيران".
وأضاف البنتاجون، أن "الغارات كانت دفاعية وتؤكد إصرارنا على حماية قواتنا وحلفائنا"، لافتًا إلى أن "واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي مستهدف لقواتها".
وأوضح البنتاجون أن "أهداف الغارات في سوريا تم اختيارها بعناية.. والعملية الجوية استهدفت مجموعات إيرانية في منطقة البوكمال".
وكان البيت الأبيض، أعلن أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة فجر اليوم، على شرق سوريا، كانت ضرورية "لتخفض أي تهديدات مقبلة".
وأوضح البيت الأبيض، أن "الضربات في سوريا هي رسالة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفعل اللازم لحماية الأمريكيين".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكدت توجيه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.

جو بايدن سوريا إيران الضربات الجوية الأمريكية

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