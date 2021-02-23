مسؤول يمني: ميليشيا الحوثي تنتحر في أطراف مأرب خلال المعارك الأخيرة
اليمن - (أ ش أ)
أكد قائد اللواء 203 المرابط في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن العميد هلال غالب القامص، أن ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، تنتحر وتحترق في أطراف مأرب، في إشارة منه إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الميليشيا خلال المعارك الأخيرة.
وقال العميد القامص، في تصريح للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" إن مأرب محصنة بقوات الجيش، والمقاومة الشعبية، وكل أبناء الوطن بمختلف فئاتهم ومشاربهم.
وأضاف "ستتحطم أحلام الميليشيا الحوثية، في السيطرة على مأرب، على أسوار المحافظة، ولن تتحقق"، لافتا إلى أن اليمن لن تكون إلا جمهورية محفوظة السيادة، ولن تقبل بحكم ميليشيا أمامية كهنوتية مرتهنة لملالي إيران".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
178774
عدد المصابين
-
138183
عدد المتعافين
-
10404
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
111931326
عدد المصابين
-
87188648
عدد المتعافين
-
2477282
عدد الوفيات
إعلان