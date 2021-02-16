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الصحة العالمية: لقاحات وعلاجات إيبولا في طريقها إلى غينيا والكونغو

03:56 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
الصحة العالمية: لقاحات وعلاجات إيبولا في طريقها إلى غينيا والكونغو

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (د ب أ):

أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن السلطات في غينيا والكونغو تعمل بأقصى سرعة لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا في بؤرتين منفصلتين.

وقالت متحدثة باسم المنظمة، في مؤتمر صحفي بجنيف، إنه يجري شحن اللقاحات والعلاجات الطبية للبلدين لتعزيز مخزوناتهما الحالية.

وأعلنت غينيا، في غرب أفريقيا، تسجيل 7 حالات إصابة وثلاث وفيات. كما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه تم رصد 4 حالات إصابة وحالتي وفاة في شرق الكونغو، بوسط أفريقيا.

والإيبولا فيروس شديد العدوى ويسبب حمى، ويؤدي في أغلب الأحيان إلى نزيف داخلي حاد ومن ثم الوفاة.

وأشارت المتحدثة إلى أن السلطات الصحية في البلدين لديها خبرة في التعامل مع الإيبولا من مرات التفشي السابقة. وذكرت أن السلطات في غينيا والكونغو تراقب بالفعل مئات الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضى، لرصد ما إذا كانوا التقطوا العدوى.

وفي آخر تفشٍ للإيبولا في غرب أفريقيا (2014-2016)، تم تسجيل أكثر من 28 ألف إصابة، و 11310 حالة وفاة في كل من غينيا وليبيريا وسيراليون.

وانتهى آخر تفش لفيروس إيبولا في شرق الكونغو العام الماضي بعد تسجيل 2299 حالة وفاة و 1162 حالة تعاف.

منظمة الصحة العالمية علاجات إيبولا غينيا الكونغو

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