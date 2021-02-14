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البحارة الأتراك المُطلق سراحهم يصلون اسطنبول قادمين من نيجيريا

10:50 ص الأحد 14 فبراير 2021
البحارة الأتراك المُطلق سراحهم يصلون اسطنبول قادمين من نيجيريا

البحارة الأتراك المُطلق سراحهم

اسطنبول- (د ب أ):

وصل إلى اسطنبول صباح الأحد طاقم السفينة "موزارت"، التي تشغلها شركة تركية، والذين كان تم خطفهم على يد قراصنة قبالة سواحل نيجيريا قبل 21 يوما واحتجازهم كرهائن.

ووصل البحارة الأتراك الـ15 إلى اسطنبول قادمين من العاصمة النيجيرية أبوجا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وكان في استقبالهم بالمطار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وأسرهم.

وأعرب قبطان السفينة مصطفى قايا عن بالغ سعادته بالعودة إلى وطنه، وأعرب في الوقت نفسه عن حزنه لفقدانهم بحارا أذربيجانيا قتل في الهجوم على السفينة.

وكان قراصنة اختطفوا في يناير الماضي 15 من أفراد طاقم السفينة، بعدما قتلوا أحدهم أثناء الهجوم عليها. ونجح ثلاثة من أفراد الطاقم في العودة بالسفينة إلى الجابون ومنها إلى تركيا.

وكان القراصنة يطالبون بفدية، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم دفعها.

البحارة الأتراك المطلق سراحهم اسطنبول نيجيريا تركيا

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