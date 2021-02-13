الصين: لا إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 8 إصابات وافدة من الخارج

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /السبت/ عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89756 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ 8 الوافدة تم تسجيلها بواقع 3 حالات في كل من شنجهاي ومقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بلدية تيانجين ومقاطعة لياونينغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4854 حالة غادر منها 4610 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 65 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84357 شخصا، وأن 11929 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 14 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 470 حالة منها 285 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10755 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 192 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 937 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10136 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 859 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.