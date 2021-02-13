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إعادة فرز أصوات الناخبين في الإكوادور بعد تقارب نتائج الجولة الأولى

06:31 ص السبت 13 فبراير 2021
إعادة فرز أصوات الناخبين في الإكوادور بعد تقارب نتائج الجولة الأولى

أرشيفية

(كيتو) الإكوادور- (د ب أ):
بدأت هيئة الإنتخابات في الإكوادور في إعادة فرز بعض الأصوات نظرا لأن تقارب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإكوادورية لم يسفر عن تحديد المرشح الثاني الذي سيدخل جولة الإعادة.

وقالت الهيئة الانتخابية يوم الجمعة إنها تقوم بفحص جميع صناديق الاقتراع في إقليم جواياس الساحلي، أكثر مناطق البلاد اكتظاظا بالسكان.

وفي 16 إقليما أخرى من أقاليم البلاد البالغ عددها 24، يتم إعادة فرز نصف الأصوات.

وبينما ضمن المرشح اليساري أندريس أراوز مقعده في جولة الإعادة من الانتخابات المقررة في 11 أبريل المقبل باعتباره الفائز الواضح في اقتراع يوم الأحد الماضي، فإن منافسه لم يتحدد بعد.

وحصل كل من المصرفي المحافظ جييرمو لاسو والناشط البيئي الذي ينتمي للسكان الأصليين ياكو بيريز على نفس العدد تقريبًا من الأصوات - بنسبة 74ر19 و38ر19 % من الأصوات على التوالي .

كما كانت هناك مزاعم بتزوير الانتخابات. ووافق المرشحون يوم الجمعة على إعادة الفرز في اجتماع بمكاتب الهيئة الانتخابية.

وتعيش الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية البالغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة في ظل أزمة اقتصادية عميقة بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الرئيس السابق للبلاد لينين مورينو لم يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

هيئة الإنتخابات الإكوادور صناديق الاقتراع الانتخابات الرئاسية

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