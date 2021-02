الادعاء بمحاكمة ترامب يعرض لقطات جديدة لهجوم الكابيتول (فيديوهات)

كتب- محمد صفوت:

عرض مديرو المساءلة بمجلس النواب الأمريكي، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة "التحريض على التمرد والعصيان" مقاطع فيديو جديدة، للحظات اقتحام مبنى الكابيتول في ٦ يناير الماضي، بعد خطاب ناري لترامب شجع أنصاره على مهاجمة الكونجرس تزامنًا مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها جو بايدن.

The House showed new footage of the Capitol riots, including film of Mike Pence evacuating. Rioters were within 100 feet of Pence and his family and "just feet" from the Senate chamber.



ويظهر مقطع فيديو جديد تم تقديمه خلال محاكمة عزل اليوم رغبة مثيري الشغب في العثور على رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ومهاجمتها. ويكشف الفيديو عن أحد مثيري الشغب وهو يدعو للبحث عن بيلوسي ومكتبها لمهاجمتها.

وقالت مديرة المساءلة في مجلس النواب ، ستايسي بلاسكيت، إن الرجل الذي تم تصويره وهو جالس في مكتب رئيسة مجلس النواب كان يحمل "مسدس صاعق" بقوة 950.000 فولت، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو من حدد لاحقًا الجهاز الذي كان يحمله الرجل خلال الصورة التي تفاخر بها عبر حسابه على تويتر بعد يوم من الهجوم.

ويُظهر فيديو أخر مثيري الشغب يهاجمون ضابط خارج المبنى. وأظهر مقطع فيديو آخر من كاميرا أمنية مجموعة من الضباط متحصنين معًا في محاولة لصد المهاجمين.

وأظهرت لقطات أمنية كيف تم إجلاء نائب الرئيس آنذاك مايك بنس من مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، عندما اخترق مثيرو الشغب المبنى بحثا عنه. ويظهر بنس وعائلته وهم ينزلون الدرج بسرعة، ثم يستدير نائب الرئيس لفترة وجيزة في الفيديو.

JUST IN: House impeachment managers play security footage of Vice Pres. Pence being evacuated from room near the Senate chamber amid Capitol breach, moments after "Officer Goodman led the mob away from the chamber." https://t.co/OKAzzhvIne pic.twitter.com/Chqb0qPISE — ABC News (@ABC) February 10, 2021

وعلقت إحدى مديري المساءلة قائلة: في تلك اللحظات انتشر مثيرو الشغب في كل أنحاء المبنى". ويكشف أحد مقاطع الفيديو التي عُرضت، عن صوت الحشد وهم يهتفون "شنق مايك بنس".

Footage shown by House impeachment managers shows congress members yelling to each other to remove their Congressional pins for fear that they’d be seen or taken by the mob. https://t.co/OKAzzhvIne #impeachmenttrial pic.twitter.com/YQpwufQUvo — ABC News (@ABC) February 10, 2021

وكشف فيديو جديد، الضابط يوجين جودمان، وحيدًا داخل ردهة بالمبنى ويحاول التصدي لمثيري الشغب، وهو الضابط الذي رافق كامالا هاريس بعد ذلك خلال أدائها اليمين الدستورية في ٢٠ يناير الماضي.

The House showed new footage today of Officer Goodman running to respond to the Capitol rioters. You see him passing Mitt Romney and directing the senator to turn around toward safety.



House impeachment managers play security footage of Sen. Schumer walking up a ramp with an exit sign during the Capitol siege, but having to rush back with his security detail to avoid the mob. https://t.co/OKAzzhvIne #impeachmenttrial pic.twitter.com/4oTbnh0OhF — ABC News (@ABC) February 10, 2021

اتهم المدعون الديمقراطيون الأربعاء، ترامب، في اليوم الثاني من محاكمته أمام مجلس الشيوخ، بأنه كان "المحرض الرئيسي" على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير وأعمال العنف التي رافقت ذلك.

قال ممثلو الادعاء الديمقراطيون أمام مجلس الشيوخ، إن ترامب أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سُرِقت، ثم صار "محرضا رئيسيا على تمرد خطير" طال مبنى الكابيتول.

ووصف الديمقراطيون حملة التضليل التي أطلقها ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية من دون إعطاء أي دليل على ذلك بأنها "الكذبة الكبرى".

وصوت المجلس الثلاثاء، على دستورية المحاكمة بتصويت ٥٥ عضوًا مقابل ٤٥ صوتًا لعدم دستوريتها، ويعرش مديرو المساءلة في مجلس النواب الأمريكي لمدة يومين متتاليين حججهم وأدلتهم لدعوة أعضاء المجلس للتصويت بإدانة ترامب.

بعد ذلك سيكون أمام الفريق القانوني للدفاع عن ترامب، يومين للرد على اتهامات الديمقراطيين. ويمكن لمجلس الشيوخ أن يناقش ويصوت على ما إذا كان سيستدعي الشهود، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم البحث عن أي منهم في المحاكمة.